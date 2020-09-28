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Коронавирус 28 сентября: в Одесской области за сутки заболели 203 человека

Коронавирус 28 сентября: в Одесской области за сутки заболели 203 человека

За прошедшие сутки в Украине выявили 2 671 случай заболевания коронавирусом, вылечились 571 человек, умерли – 37 человек. Корличество заболевших COVID-19 в Украине с начала эпидемии превысило 200 тыс. человек и сейчас составляет 201 305 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО Украины.

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В Одесской области за сутки выявили 203 новых случая заболевания COVID-19, вылечившихся нет, умерли 4 человека. Всего с начала эпидемии в Одесской области выявлено 13 079 случаев коронавируса, вылечились 2 520 человек, умерли 191 человек, болеют 10 368 человек.

Ранее мы рассказывали о новом карантинном озонировании в Одесской области с 28 сентября.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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