Музиканти з Одеси отримали перемогу на міжнародному конкурсі «Talents of the world» (фото)

9 – 12 грудня 2020 року в польському місті Санок відбувся II міжнародний музичний конкурс «Talents of the world» у рамках проєкту «Міжнародна творча майстерня».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Метою «Міжнародної творчої майстерні» є обмін педагогічним досвідом, обговорення педагогічних проблем і підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників.

Для участі в II міжнародному музичному конкурсі «Talents of the world» були подані близько 150-ти заявок з Польщі, Білорусі, Молдови та України.

Конкурс «Talents of the world» проводився в номінаціях:

– «Фортепіано»;

– «Струнно-смичкові інструменти»;

– «Народні інструменти, духові інструменти»;

– «Вокал» (академічний та народний).

Кожну номінацію оцінювало окреме професійне журі – представники не менше трьох держав.

Конкурсні прослуховування проходили в музичній школі міста Санок паралельно в трьох залах.

Конкурс проводився в три тури: 1 тур – відеовідбір (один твір); 2 тур – представлення учасниками двох творів за конкурсними вимогами; 3 тур – боротьба перемігших у другому турі за Гран-прі конкурсу.

Переможцями II міжнародного музичного конкурсу «Talents of the world» стали юні музиканти з міст: Вроцлав, Санок (Польща), Мінськ (Білорусь), Одеса і Луцьк (Україна).

У рамках проєкту «Міжнародна творча майстерня» були представлені доповіді про розвиток системи музичної освіти в різних країнах і проведені майстер-класи.

На зустрічі учасників проєкту з мером міста Санок було запропоновано розширити творчу співпрацю між містами Санок і Одесою, організувавши виставки художніх робіт у рамках Міжнародної творчої майстерні.

Проєкт завершився колективним виконанням різдвяних колядок, нагородженням переможців дипломами та врученням подарунків.

Міжнародний музичний конкурс «Talents of the world» був заснований у 2019 році музичними школами Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim Wandy Kossakowej (Sanok, Poland), Дитячою музичною школою №4 м.Одеси (Україна) і Fundacja Inicjatywy Artystyczne «UNISSON» (Польща) за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Фото: ОМР

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