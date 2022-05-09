Новости Одессы и Одесской области

Мужчины не смогут выезжать заграницу до конца войны

Мужчины не смогут выезжать заграницу до конца войны

У правительства нет планов разрешать выезд мужчинам за рубеж вплоть до конца войны. Иная информация неверная.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине». – сказал он, комментируя высказывания советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Ранее Арестович высказался в пользу подобного разрешение, хотя и уточнил, что это только его мнение.

«Мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине. Мы нуждаемся только в тех, кто готов и хочет воевать и таких людей предостаточно уже в наших рядах и есть дополнительно. Морякам, металлургам, айтишникам, бизнесменам, ученым, артистам и т.д., — я бы дал возможность выезжать за границу, короткие выезды» – высказался перед этим Арестович.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить