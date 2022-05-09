Мужчины не смогут выезжать заграницу до конца войны

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине». – сказал он, комментируя высказывания советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Ранее Арестович высказался в пользу подобного разрешение, хотя и уточнил, что это только его мнение.

«Мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине. Мы нуждаемся только в тех, кто готов и хочет воевать и таких людей предостаточно уже в наших рядах и есть дополнительно. Морякам, металлургам, айтишникам, бизнесменам, ученым, артистам и т.д., — я бы дал возможность выезжать за границу, короткие выезды» – высказался перед этим Арестович.