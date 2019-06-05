Мужчина попал под поезд недалеко от Одессы

ЧП произошло возле села Выгода Беляевского района.

Как сообщают в Нацполиции области, 34-летний погибший – местный житель. После работы он возвращался домой после работы на электричке и проехал свою остановку.

Возвращался мужчина пешком вдоль железнодорожных путей. Он шел в наушниках, вероятно поэтому и не услышал приближающегося поезда. По сообщению полиции, это была электричка Вапнярка-Одесса.

Тело мужчины нашел обнаружил диспетчер.

По данному факту назначен ряд экспертиз.

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