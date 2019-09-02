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Новости Одессы и Одесской области

Музей Одесского театра музкомедии пополнился трогательным экспонатом

Музей Одесского театра музкомедии пополнился трогательным экспонатом

В музее Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного — пополнение. Трогательное, из тех, что до слез.

В День города после увековечивания новых имен на Аллее звезд, среди которых появилась и табличка в честь народного артиста Украины и народного артиста бывшего СССР Михаила Водяного, доктор искусствоведения Эдуард Амчиславский (США) преподнес директору-художественному руководителю ОАТМК, заслуженному работнику культуры Украины Елене Редько необычный подарок.

Как рассказал Эдуард, в далеком уже 1965 году он сам получил в подарок на счастье и удачу от Михаила Водяного и его супруги Маргариты Деминой крошечного игрушечного песика Тузика. Напомним, конфета «Тузик» — «герой» знаменитой оперетты «Белая акация». Мягкая игрушка сопровождала Эдуарда с тех пор постоянно. Он с ней не расставался, забрал с собой в эмиграцию.

— Сегодня Тузик снова вернулся в Одессу, и я дарю его теперь нашей любимой Музкомедии, пусть он теперь заживет новой жизнью в музее театра, — сказал Эдуард и даже поцеловал песика на прощание.

Елена Редько от души поблагодарила Эдуарда, ведь Тузик словно стал теплым и трогательным приветом от самого Михаила Григорьевича Водяного, чью память свято чтут в театре.

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Мария Котова
Мария Котова
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