Прогулка историей Преображенского парка: одесские краеведы создали увлекательную видеолекцию

Бывшее Первое христианское кладбище, сегодня парк Преображенский, стал героем видеоэкскурсии, созданной одесским краеведом, геологом, автором книг об Одессе Дмитрием Ждановым и директором музея «Пороховая башня» Артуром Погосяном.

Видеолекция-экскурсия длится недолго, а вот исторических фактов о парке в ней — множество. Так, к примеру, мы узнаем, что Первое христианское кладбище — это целая серия кладбищ, где хоронили одесситов по принадлежности к вероисповеданию. Там хоронили христиан, был еврейский участок, караимский, магометанский. Там же был участок, где хоронили самоубийц, Чумное кладбище.

Как менялся парк со временем, что донесла до нас история, а что было безжалостно уничтожено, и осталось только на старых картах и фото, как создавался Одесский зоопарк, как выглядела эта территория, когда на месте кладбища создавался парк культуры и отдыха — об этом и другом в новом видеоролике, посвященном Преображенскому парку.

Напомним, это вторая экскурсия по истории одесских парков, созданных одесскими краеведами. Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о создании видеолекции-экскурсии по парку им. Т.Г.Шевченко.

Фото и скриншоты автора

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