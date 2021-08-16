«Муниципальная варта» в Одессе наказала подростков: как и за что? (видео)

Юные «художники» разрисовывали детскую площадку в Стамбульском парке. После того как попались, подростком пришлось смыть свое «творчество».
Об этом сообщили в муниципальном департаменте безопасности Одесского горсовета.
Во время патрулирования в Стамбульском парке примерно была замечена несовершеннолетняя молодежь, которая рисовала на детских кубиках у спорт площадке.
После проведения профилактической беседы они осознали, что площадка для детей не является пространством для упражнений в художественном мастерстве и попросили самостоятельно исправить ситуацию,
– сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о других “приключениях” “Мунициапальной варты”: В Одессе схватили вандала – неожиданный финал
Фото с Youtube Марина Брикайло