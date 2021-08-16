«Муниципальная варта» в Одессе наказала подростков: как и за что? (видео)

Юные «художники» разрисовывали детскую площадку в Стамбульском парке. После того как попались, подростком пришлось смыть свое «творчество».

Об этом сообщили в муниципальном департаменте безопасности Одесского горсовета.

Во время патрулирования в Стамбульском парке примерно была замечена несовершеннолетняя молодежь, которая рисовала на детских кубиках у спорт площадке.

После проведения профилактической беседы они осознали, что площадка для детей не является пространством для упражнений в художественном мастерстве и попросили самостоятельно исправить ситуацию,

– сказано в сообщении.

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Фото с Youtube Марина Брикайло