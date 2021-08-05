Пейте смело: вода в одесских бюветах соответствует нормам

Вода в бюветах Одессы соответствует гигиеническим требованиям питьевой воды. Таковы результаты санитарно-химических исследований проб подземных вод и очищенной питьевой воды из одесских бюветных комплексов, проведенных в августе 2021 года, сообщают в мэрии города.

Анализ качества артезианской воды в бюветах до и после очистки проводит госпредприятие «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» Минздрава Украины. Исследования подземной и очищенной воды проводятся один раз в месяц.

На территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр».

Согласно расчетам «Сервисного центра», ежедневно услугами бюветных комплексов пользуются в среднем 45 тысяч одесситов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 кубометров воды в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.

Фото: odessa.dozor.ua