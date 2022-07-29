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Как изменится цена отопления и горячей воды в отопительный сезон

Как изменится цена отопления и горячей воды в отопительный сезон

Отопление и горячая вода в Украине в отопительном сезоне 2022-2023 годов дорожать не будут. Верховная Рада 29 июля приняла мораторий на повышение стоимости этих услуг.

Как сообщает «Одесская Жизнь», запрет на рост тарифов содержится законопроекте №7427 «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и последующего восстановления».

И этот закон был принят сегодня на заседании парламента. За документ проголосовали 260 народных депутатов.

Мораторий будет действовать в течение военного положения в Украине и еще шесть месяцев после его окончания.

Чтобы покрыть убытки поставщиков тепла, Украина привлечет около 125 миллиардов гривен от международных партнеров.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала какая будет цена на отопление в Одессе?

Читайте также как подготовиться к предстоящему отопительному сезону, ведь в условиях войны зима обещает быть трудной.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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