Можно ли гулять в парке во время карантина? Ответ вирусолога

Если при выходе из дома соблюдать все меры предосторожности – надевать маску, перчатки, протирать руки антисептиком после пользования лифтом, то прогулки на свежем воздухе во время карантина полезны.

Об этом в интервью изданию “Новое время” заявила доктор медицинских наук Алла Мироненко, которая заведует отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины.

“Мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком после контакта с потенциально зараженными поверхностями — это правильно. Носить маски также правильно, если вы посещаете людные места или пользуетесь лифтом, одевайте и маску, и перчатки, которые после использования можно, например, выкинуть, а руки продезинфицировать”, – сказала Алла Мироненко.

Отвечая на вопрос, несет ли прогулка на открытом воздухе несет какие-либо риски, вирусолог пояснила: “На улице вы не можете заразиться. Там ветер и солнце будут губительно действовать на вирус. Главное — с больными на улице не целуйтесь. А гулять по парку не только полезно, но и нужно, это успокаивает нервную систему, расшатанную карантином”.

Она также отметила, что нет необходимости мыть все принесенные домой продукты и упаковки с мылом. “Мойте перед едой продукты в обычном порядке, мойте руки перед едой. Вряд ли вы заразитесь коронавирусом от пачки яиц из супермаркета. Что до мяса, вы точно не заразитесь коронавирусом, если купите куриное филе в магазине. Рекомендации по мясу — это часть рекомендаций для Китая, где в качестве соуса привычно употребляют свежую кровь. Вы вряд ли ее употребляете”.

Алла Мироненко также сказала, что все инфекции, которыми можно заразиться природным путем (то есть либо через воздух, либо через съеденные продукты, либо через насекомых) — все они имеют сезонность. Исключение составляют только инфекции крови, которые передаются через переливание крови, инъекции или другим способом.

“В нашей стране летом превалируют кишечные инфекции, а в холодное время года — респираторные. Есть большая надежда на то, что летом будет передышка, поскольку COVID-19 — это респираторная инфекция. Летом будут случаи, которых, конечно, не исключить, потому что вирус новый, но массовости не будет”, – предположила она.

Вирусолог также подчеркнула, что карантин не дает иммунитета. Иммунитет можно получить двумя путями — переболеть и выздороветь или получить вакцину. Но вакцину от этого вируса пока не изобрели, поэтому Украине важно выиграть время благодаря карантину и не допустить массового заражения.

Фото: Новое время

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