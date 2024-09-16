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Мощная магнитная буря накроет Землю сегодня, 16 сентября: кто в группе риска

Мощная магнитная буря накроет Землю сегодня, 16 сентября: кто в группе риска

Сегодня, в понедельник, 16 сентября 2024 года, на Земле ожидается сильная магнитная буря. Ее пик ожидается с 9:00 до 12:00, предупреждает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Как сообщается, магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

В дни высокой солнечной активности может возникать:

  • головная боль, головокружение;
  • боли в суставах и мышцах;
  • тошнота;
  • повышенное давление;
  • слабость;
  • бессонница.

В этот день следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физические нагрузки, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

А еще во время магнитной бури нельзя:

  • злоупотреблять алкоголем, кофе, энергетическими напитками;
  • есть жирную, жареную, острую еду, пить газированные напитки;
  • перенапрягаться;
  • нервничать, участвовать в конфликтах.

Если самочувствие во время бури сильно ухудшилось, рекомендуется посетить врача. Заниматься самолечением не стоит.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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