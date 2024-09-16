Мощная магнитная буря накроет Землю сегодня, 16 сентября: кто в группе риска

Как сообщается, магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

В дни высокой солнечной активности может возникать:

головная боль, головокружение;

боли в суставах и мышцах;

тошнота;

повышенное давление;

слабость;

бессонница.

В этот день следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физические нагрузки, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

А еще во время магнитной бури нельзя:

злоупотреблять алкоголем, кофе, энергетическими напитками;

есть жирную, жареную, острую еду, пить газированные напитки;

перенапрягаться;

нервничать, участвовать в конфликтах.

Если самочувствие во время бури сильно ухудшилось, рекомендуется посетить врача. Заниматься самолечением не стоит.