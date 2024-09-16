Мощная магнитная буря накроет Землю сегодня, 16 сентября: кто в группе риска

Сегодня, в понедельник, 16 сентября 2024 года, на Земле ожидается сильная магнитная буря. Ее пик ожидается с 9:00 до 12:00, предупреждает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Как сообщается, магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.
В дни высокой солнечной активности может возникать:
- головная боль, головокружение;
- боли в суставах и мышцах;
- тошнота;
- повышенное давление;
- слабость;
- бессонница.
В этот день следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физические нагрузки, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.
А еще во время магнитной бури нельзя:
- злоупотреблять алкоголем, кофе, энергетическими напитками;
- есть жирную, жареную, острую еду, пить газированные напитки;
- перенапрягаться;
- нервничать, участвовать в конфликтах.
Если самочувствие во время бури сильно ухудшилось, рекомендуется посетить врача. Заниматься самолечением не стоит.