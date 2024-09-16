Потужна магнітна буря накриє Землю сьогодні, 16 вересня: хто в групі ризику

Сьогодні, у понеділок, 16 вересня 2024 року, на Землі очікується сильна магнітна буря. Її пік очікується з 9:00 до 12:00, попереджає Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Як повідомляється, магнітна буря такої сили може вплинути на здоров’я всіх людей. У групі особливого ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу.
У дні високої сонячної активності може виникати:
- головний біль, запаморочення;
- болі в суглобах та м’язах;
- нудота;
- підвищений тиск;
- слабкість;
- безсоння.
Цього дня слід приділити особливу увагу своєму здоров’ю. По можливості обмежте фізичні навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.
А ще під час магнітної бурі не можна:
- зловживати алкоголем, кавою, енергетичними напоями;
- їсти жирну, смажену, гостру їжу, пити газовані напої;
- перенапружуватися;
- нервувати, брати участь у конфліктах.
Якщо самопочуття під час бурі погіршилося, рекомендується відвідати лікаря. Займатися самолікуванням не варто.