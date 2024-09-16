Потужна магнітна буря накриє Землю сьогодні, 16 вересня: хто в групі ризику

Як повідомляється, магнітна буря такої сили може вплинути на здоров’я всіх людей. У групі особливого ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу.

У дні високої сонячної активності може виникати:

головний біль, запаморочення;

болі в суглобах та м’язах;

нудота;

підвищений тиск;

слабкість;

безсоння.

Цього дня слід приділити особливу увагу своєму здоров’ю. По можливості обмежте фізичні навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

А ще під час магнітної бурі не можна:

зловживати алкоголем, кавою, енергетичними напоями;

їсти жирну, смажену, гостру їжу, пити газовані напої;

перенапружуватися;

нервувати, брати участь у конфліктах.

Якщо самопочуття під час бурі погіршилося, рекомендується відвідати лікаря. Займатися самолікуванням не варто.