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Мошенники разработали новую схему обмана во время карантина

Мошенники разработали новую схему обмана во время карантина

В Украине начала действовать новая мошенническая схема. преступники предлагают вымышленные онлайн-компенсации украинцам. Но при этом просят заплатить небольшую комиссию. 

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, мошенники предлагают якобы компенсации, на оплату коммунальных услуг, медуслуг или выплаты в связи с заражением коронавирусом. Такая схема работает по принципу:

  • потенциальная жертва получает смс-сообщение, которое направляет ее на мошеннический сервис;
  • на экране появляется информация, что пользователю назначена крупная сумма компенсации.
  • чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию – 100-200 гривен.
  • мошенники могут попросить уплатить средства для формирования счета, верификацию и другие фальшивые услуги.

“Получив подобное сообщение, лучше проверить информацию через надежные источники. По вопросам компенсации от государства – обращайтесь к профильной государственного учреждения по вашему месту жительства”, – отметили в НБУ.

А жертвам таких мошенников рекомендуют обращаться в киберполицию – по телефону 0800505170 или по онлайн-ссылке. Также можно обратиться на горячую линию НБУ – 0800505240.

Как сообщалось, Кабмин обязали заранее предупреждать об ограничениях во время карантина.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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