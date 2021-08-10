Морской мордобой: на одесском Ланжероне подрались пятеро купальщиков (видео)

Отдыхающие на одесских пляжах не перестают удивлять. Так, на Ланжероне отдыхающие устроили самый настоящий «морской бой», а если быть точнее – мордобой.

Снятое очевидцами видео опубликовал Телеграм-канал Xydessa.

Как представлено на видео, прямо в море подрались мужчина и четыре женщины. Судя по реплике одной из «заводил», причиной конфликта могли послужить разногласия на религиозной почве.

Но самое неприятное в этой истории то, что невольным свидетелем взрослых «разборок» стал ребенок. Одна из женщин держала на руках маленькую девочку на надувном круге. Но, войдя в раж, судя по всему, забыла обо всем. Позже мужчина, видимо, «от греха подальше», отодвинул плавающего на круге ребенка от места драки.

Ранее одесситов возмутило поведение мужчины и женщины, которые устроили охоту на скатов прямо на глазах у отдыхающих в Лузановке.

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Фото: скриншот с видео