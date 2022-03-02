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Морпехи из Крыма отказываются участвовать во вторжении России в Украину – общественники

Морпехи из Крыма отказываются участвовать во вторжении России в Украину – общественники

По информации общественной организации «Центр оборонных стратегий» (ЦОС), российская 810-я отдельная бригада морской пехоты, которая дислоцируется в аннексированном Россией Крыму, отказывается принимать участие во вторжении РФ в Украину.

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Об этом сообщается на странице ЦОС в Facebook.

Так, по информации достоверных источников, личный состав морской пехоты в Крыму, который Россия планировала отправить для десантирования у берегов Одессы, пребывает «в деморализованном состоянии».

«Это связано, прежде всего, с достаточной осведомленностью украинского населения Крыма о войне РФ против Украины. Понимание рисков участия в полномасштабных боевых действиях против мотивированных и профессиональных ВСУ вызвало мощную оппозицию местного населения относительно участия его представителей в безнадежной кампании Кремля. Поэтому 810-я отдельная бригада морской пехоты категорически отказывается от участия в боевых действиях против Украины, а население – от мобилизации. Предполагается, что эти чувства будут распространять на все российские войска и граждан, которые находятся в Крыму»,

– отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что российские десантники третьи сутки не могут высадиться на побережье Одессы из-за шторма.

Напомним, сегодня, 2 марта 2022 года, российские оккупанты готовят информационную диверсию.

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Фото с Facebook-страницы ЦОС

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Редакция ПРОФИЛЬ

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