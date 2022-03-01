Важно! Завтра российские агрессоры готовят информационную диверсию

Оккупанты могут отключить проверенные каналы связи и во время переговоров в Беларуси сообщить, что Украина сдалась. Но это будет ложь!
О готовящейся провокации сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его ловам цели этой информационной диверсии — сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.
Алексей Резников раскрывает механизм вражеской спецоперации:
Сначала они планируют устроить перебои связи.
После этого будут множественные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию.
На «подтверждение» этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные «документы», а также смонтированные фейковые видеоролики.
Министр обороны подчеркивает:
«ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!
Никакой капитуляции не будет! Только победа!
Предупредите всех, кого вы сможете.
Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду.
Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!
Слава Украине!»
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