Важно! Завтра российские агрессоры готовят информационную диверсию

Оккупанты могут отключить проверенные каналы связи и во время переговоров в Беларуси сообщить, что Украина сдалась. Но это будет ложь!

О готовящейся провокации сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его ловам цели этой информационной диверсии — сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.

Алексей Резников раскрывает механизм вражеской спецоперации:

Сначала они планируют устроить перебои связи.

После этого будут множественные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию.

На «подтверждение» этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные «документы», а также смонтированные фейковые видеоролики.

Министр обороны подчеркивает:

«ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!

Никакой капитуляции не будет! Только победа!

Предупредите всех, кого вы сможете.

Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду.

Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!

Слава Украине!»

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