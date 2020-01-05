Монетизация без ограничений: льготникам в Украине разрешили переходить на наличные выплаты в любое время

С 1 января 2020 льготные категории украинцев имеют право в любое время подать заявление о переходе на монетизированную (наличную денежную) форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Правительство отменяет ограничение, которое не позволяло украинцам отправиться за «монетизацией» после 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период).

«Ранее украинские льготники могли получать монетизированные выплаты только, если подали соответствующее заявление до старта отопительного сезона, то есть до 15 октября. Теперь они могут сделать это в любой момент», – заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” подробно рассказывала о монетизации льгот.

Фото: minfin.com.ua

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