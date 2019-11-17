Монетизация льгот: кому и сколько платить за коммуналку?

С октября льготы на коммунальные услуги стали выплачивать деньгами. Таким образом заработала обещанная монетизация льгот, как это было чуть раньше с субсидиями. Теперь ветераны войны и члены их семей, дети войны и лица с особыми заслугами, ветераны военной службы и жертвы нацистских преследований, чернобыльцы и многодетные семьи могут получать помощь на оплату коммуналки наличными. Кто-то решил этот вопрос и уже оформил выплату «на руки», а кто-то оставил все по-старому (такой вариант тоже возможен). Но ноябрьские платежки в буквальном смысле ошарашили и тех, и других.

Впервые за долгие годы льготники увидели в своих счетах полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, то есть без учета скидок, которые им положены по законодательству. Почему так произошло? И как в дальнейшем будут платить за коммуналку представители льготных категорий?

Как монетизировали льготы?

Субсидии монетизировали еще в начале года, а с 1 октября подошла очередь льгот. С этого дня, согласно Постановлению Кабмина №373 от 17 апреля 2019 года*, механизм их начисления изменился.

Раньше управления социальной защиты ежемесячно передавали коммунальщикам данные о льготниках, а поставщики услуг производили расчет стоимости коммуналки с учетом скидки, которую им компенсировало государство. Теперь же соцработники сами (на основании установленных тарифов и норм потребления) ежемесячно до 20 числа будут рассчитывать сумму льгот, но в платежках эти суммы больше отражаться не будут. При этом, как предусмотрено Постановлением №373 от 17 апреля 2019 года, сами граждане вправе для себя решать, в какой форме (денежной наличной или безналичной) им получать скидку на оплату коммуналки.

Оформить получение льготной скидки деньгами можно два раза за год. Потребителям необходимо до 15 октября или до 15 мая подать соответствующее заявление в управление соцзащиты населения по месту регистрации с указанием банковских реквизитов. То есть до начала отопительного или неотопительного сезона. В таком случае компенсация расходов на оплату коммуналки будет перечисляться непосредственно на счета льготников, открытых в банках, или через «Укрпочту». Но и оплачивать коммуналку, естественно, люди должны будут ежемесячно в полном объеме стоимости фактически потребленной услуги. А если на расходе воды, электроэнергии или газа удастся сэкономить (исходя из установленных норм потребления), выделенные им на оплату комуналки деньги можно будет потратить по своему усмотрению.

Что делать, если помощь в платежке не указана?

Впрочем, как рассказывают соцработники, пока что желающих получать льготы наличными немного. Большинство людей решило остаться на безналичной форме получения коммунальных скидок. Решили, что лучше пусть все останется по-старому. Пусть льготы сразу оплачивает государство. А тут пришли такие платежки с какими-то непонятными баснословными цифрами без учета сотен гривен положенных льгот. Почему? Дело в том, что коммунальщики начисляют платежи за прошедший месяц в начале следующего. Сам механизм монетизации льгот заработал в Украине с 1 октября. А рассчитывать сумму льгот, как было сказано выше, соцработники должны ежемесячно до 20 числа. То есть за октябрь – до 20 ноября. Что делать? Как говорят и соцработники, и коммунальщики, выхода остается два:

· заплатить по полной стоимости без учета суммы льготы, которую уже в этом месяце должны перечислить на счета поставщиков коммунальных услуг, и в декабре она будет учитываться как переплата;

· самим рассчитать сумму льготы и расплатиться за коммуналку с учетом ее вычета из стоимости услуг.

К слову, как предусмотрено Постановлением Кабмина №373 от 17 апреля 2019 года, по заявлению льготника структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения обязано предоставить информацию о расчете размера льготы. Кроме того, также в течение суток после перечисления денежных средств поставщикам коммунальных услуг «Ощадбанк» должен сообщить об этом льготнику путем передачи смс-сообщения на мобильный телефон (при наличии номера мобильного телефона).

Почему «Ощадбанк»? Так прописано в названном выше Постановлении №373. Ведь выплата сумм в безналичной форме осуществляется путем перечисления денег на счета для выплат льгот, открытых в «Ощадбанке» на основании договора, заключенного между этим банковским учреждением и Минсоцполитики. А уже из «Ощадбанка» деньги переводятся непосредственно на счета коммунальщиков. При этом у поставщиков коммунальных услуг также должны быть заключены соответствующие договора для перечисления льгот с «Ощадбанком».

Экономия ресурсов и деньги про запас

Для того чтобы получать льготы в безналичной форме, никакого заявления писать не нужно. Счета для перечисления денег поставщикам коммунальных услуг открываются автоматически. И абсолютно не имеет значения, в «Ощадбанке» или в другом банке вы получаете пенсии или зарплаты.

Да, конечно, на первых этапах все новое порождает определенные трудности, проблемы и неудобства. И старт монетизации льгот в этом плане не исключение. Для чего этого делается? Чиновники из Минсоцполитики заявляют, что благодаря монетизации у людей станет больше стимулов для экономного потребления ресурсов, поскольку сэкономленные на этом деньги они смогут отложить себе про запас или потратить на другие нужды. Ведь отныне, как оговорено в п. 9 Постановления Кабмина №373, даже продолжая получать льготы в безналичной форме, экономные украинцы, потребившие меньшие объемы коммунальных услуг, чем им положено по социальным нормам от государства, смогут получить живые деньги в «Ощадбанке» по итогам отопительного сезона. Правда, при этом им необходимо написать соответствующее заявление и открыть счет в «Ощадбанке», если такового нет.

Не нужно также сбрасывать со счетов тот факт, что данный механизм начисления льгот внедряется в Украине впервые. Как рассказывают соцработники, ввиду этого, из-за возможных технических неточностей, могут быть случаи неначисления сумм льгот отдельным потребителям за октябрь. Если такое произошло – не волнуйтесь, обращайтесь в учреждения социальной защиты. И в следующем месяце льгота за октябрь будет обязательно доначислена.

*«Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме»

Это важно

Льготы и субсидии нельзя получать одновременно. Чтобы воспользоваться льготной скидкой на оплату коммунальных услуг, от субсидии придется отказаться – и написать соответствующее заявление. Некоторым льготникам, как показывает жизнь, лучше получать субсидию. Например, детям войны (скидка всего 25%), которые проживают в квартире или доме большой площади.

Автор – Александр Задорожный

Фото: eimg.pravda.com

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