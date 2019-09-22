В Одесской области шестилетняя малышка отравилась спиртным

Инцидент произошел в Арцизском районе.

Там выпившая родительница недоглядела за шестилетней дочкой. Малышка решила попробовать оставленный на видном месте алкоголь.

Об этом речь идет в Едином реестре судебных решений.

Девочка выпила 100 граммов спиртного и отравилась.

В итоге женщину оштрафовали за невыполнение родительских обязанностей. Пока служители Фемиды решили ограничиться предупреждением и не лишать ее родительских прав.

При этом матери предстоит, помимо административного взыскания, заплатить 384 гривны судебного сбора.

Фото: vnews.agency