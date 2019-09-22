В Одесской области шестилетняя малышка отравилась спиртным

Инцидент произошел в Арцизском районе.
Там выпившая родительница недоглядела за шестилетней дочкой. Малышка решила попробовать оставленный на видном месте алкоголь.
Об этом речь идет в Едином реестре судебных решений.
Девочка выпила 100 граммов спиртного и отравилась.
В итоге женщину оштрафовали за невыполнение родительских обязанностей. Пока служители Фемиды решили ограничиться предупреждением и не лишать ее родительских прав.
При этом матери предстоит, помимо административного взыскания, заплатить 384 гривны судебного сбора.
Фото: vnews.agency
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