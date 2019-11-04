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Новости Одессы и Одесской области

Молдова предлагает строить автомагистраль из Румынии до Одессы

Молдова предлагает строить автомагистраль из Румынии до Одессы

Строительство автомагистрали Унгены-Кишинев-Одесса должно быть объявлено объектом национального значения, и для него нужно привлечь иностранные инвестиции.

Такого мнения придерживаются молдавские эксперты, сообщает госинформагентство “Молдпрес”.

После объявления строительства этой магистрали объектом национального значения, ее включат в план действий правительства, заявил директор Института развития и экспертизы проектов (IDEP) Юрий Калестру.

С свою очередь представитель IDEP Габриел Мэржиняну подчеркнул, что такую инициативу поддерживают в Румынии, Украине и в ЕС. Но для реализации проекта нужна поддержка молдавского правительства, рабочие группы, которые определят условия сотрудничества, дорожную карту, кто может подать заявку на разработку ТЭО, условия для поиска финансирования.

Бывший заместитель министра транспорта, эксперт Андрей Кукулеску убежден, что Молдова сможет получить гранты для разработки ТЭО и последующего финансирования проекта. Это обусловлено тем, что маршрут достигает центра Европы и находится в коридоре, в котором заинтересована как Молдова, так и Румыния и ЕС.

Автомагистраль Унгены-Кишинев-Одесса станет продолжением румынской автомагистрали Тыргу-Муреш – Яссы. Недавно румынские власти в Бухаресте предложили объявить автомагистраль объектом национального значения.

Фото: moldpres.md

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