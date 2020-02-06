Могут повысить: одесситам должны пересчитать тарифы на воду

Национальная комиссия государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение увеличить цену на услуги водоснабжения и водоотведения в регионах, в том числе одесситам.

Это стало известно из информации на официальном сайте ведомства.

Так, в НКРЭ согласовали новые рекомендованные расценки на воду.

По предварительной информации, одесситам могут поднять стоимость услуги водоснабжения с 11,82 до 14,47 грн за кубометр воды.

Также хотят увеличить тарифы на водоотведение. Цена может вырасти до 12,25 грн за кубометр для потребителей, тогда как ранее они платили 10,8 гривен.

При этом предварительно известно, что изменения коснутся пока только жителей частного сектора, а для жильцов высотных домов стоимость может остаться прежней – по 12,7 грн за кубометр водоснабжение, а за водоотведение — 10,8 грн с НДС.

К слову, в «Инфоксводоканале» сообщают, что пока не приступали к перерасчетам. Там ждут, когда к ним придет официальное решение НКРЭ.

Фото: en-media.tv

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