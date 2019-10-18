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Новости Одессы и Одесской области

Модель разделась у одесской заправки, чтобы привлечь внимание к вопросу ее законности

Модель разделась у одесской заправки, чтобы привлечь внимание к вопросу ее законности

Эпатажная активистка из Днепра Анна Минюкова, известная под псевдонимом Ася Микович, удивила новой акцией под Одессой.

Девушка сфотографировалась полураздетой у заправки. Тем самым Ася хотела привлечь внимание к вопросу легальности ее существования. Модель выложила в Интсграм снимок, где она позирует с кокетливо выглядывающей из-под джинсовой курточки грудью.

“Главный герой этого поста – нелегальная автомобильная заправочная станция в Одесской области, – написала модель откровенного фото. – То, что теневые АЗС грабят государство, давно не новость. С июля даже запущен ряд инструментов по ликвидации нелегального рынка. Но для нашей АЗС они явно не страшны”.

Девушка отметила, что с момента начала строительства с просьбой остановить стройку не раз обращались к правоохранителям. Однако после всех раследований заправку с сомнительной репутацией все-таки достроили.
Модель также рассказала, что при строительстве АЗС уничтожили лотки для водоотвода, барьерное ограждение и полосу отвода. При этом следователь закрыл уголовное производство. Впрочем, восстановил его после многочисленных жалоб. Тем не менее, заправка продолжает работать.

“АЗС спокойно функционирует, – говорит Ася. – Без оформления землепользования, без ввода в эксплуатацию согласно установленному законом порядку. Не имея лицензии на реализацию горючих материалов. Не пройдя проверку на соблюдение требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности. И само собой, без возмещения материального ущерба государству, нанесенного при строительстве, на сумму 614 тыс. грн”.

Пост Аси Микович уже набрал несколько тысяч просмотров и сотни комментариев. Многие всерьез обсуждают проблему. Есть и те, кто отпускает ироничные комментарии по поводу необычного способа привлечь внимание к вопросу. Некоторые пользователи сети шутят, что девушку в буквальном смысле раздели цены на бензин.

Отметим, Ася Микович давно известна откровенными фотосессиями, в частности, ради спасения всякого рода инженерных сооружений. Так, Анна оголилась, чтобы быстрее отремонтировали мост в ее родном городе Днепре. А у нас она недавно снялась на фоне разрушающейся дамбы Хаджибейского лимана.

Фото: Инстаграм Аси Микович 

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