Модель разделась у одесской заправки, чтобы привлечь внимание к вопросу ее законности

Турецкая компания построит в Одесской области ветроэлектростанцию на 100 млн евро Одесская облгосадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией «Гюриш Холдинг Аноним Ширкети». Он предполагает строительство ветроэлектростанций в Овидиопольском районе. Общая сумма инвестиций – около 100 млн евро. ПОДРОБНЕЕ