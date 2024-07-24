Мобильные сервисные центры МВД: кому помогут и как с ними связаться

Мобильные сервисы центры предоставляют следующие услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения.

Обычно обслуживают граждан два администратора и при необходимости специалист Экспертной службы МВД.

График выездов мобильных сервисных центров можно узнать на сайте — ods.hsc.gov.ua в меню «Услуги» — «Мобильные сервисные центры МВД» и ссылка «График выездов мобильных СЦ». На странице будут отображаться день, время и место приема специалистов.

Также обратите внимание, что мобильные сервисы центры МВД могут обслуживать граждан в регионе по запросу от органов местного самоуправления (не менее 10 заявок).

Подать запрос или получить консультацию можно в региональном сервисном центре ГСЦ МВД в Одесской области по телефону — (048) 75-31-888.