Мобільні сервісні центри МВС: кому допоможуть та як з ними зв’язатися

Мобільні сервіси центри надають наступні послуги:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

заміна посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія.

Зазвичай обслуговують громадян два адміністратори та за необхідності фахівець Експертної служби МВС.

Графік виїздів мобільних сервісних центрів можна дізнатися на сайті — ods.hsc.gov.ua у меню «Послуги» — «Мобільні сервісні центри МВС» та посилання «Графік виїздів мобільних СЦ». На сторінці будуть відображатися день, час та місце прийому фахівців.

Також зверніть увагу, що мобільні сервіси центри МВС можуть обслуговувати громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування (не менше 10 заявок).

Подати запит або отримати консультацію можна у регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Одеській області за телефоном — (048)75-31-888.