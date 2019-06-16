Много чувства и огня: премьера мюзикла «Без вины виноватые» прошла в Музкомедии

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного поразил зрителей последней премьерой 72-й театрального сезона — мюзиклом «Без вины виноватые» по одноименной пьесе А. Островского.

Представленный режиссером-постановщиком, главным режиссером театра Владимиром Подгородинским спектакль «как гимн Его Величеству Театру» прозвучал гимном самой Жизни и, представьте, и нам с вами — со всеми нашими страданиями, светлыми и темными закутками души, куда ох, как же не хочется никого пускать.

«Ничего себе…»

Театра в спектакле много, ведь его герои — артисты. А внутри этого театра — еще один театр, который и сам — герой спектакля. Вот только покидая сцену под бурные аплодисменты зрителя, артисты попадают в закулисье, а закулисье-то — и есть сама жизнь, а, если хотите, уже другой театр.

Это очень трогательная история, преподнесенная нам вначале как праздник. В город приезжает прима-актриса Кручинина (народная артистка Украины Наталья Завгородняя), и местный бомонд ликует. В общем, «жизнь прекрасна и в мире светло»!

Кручинина — сама свет: добродетельна, открыта, щедра. И ни играющие в безнадежную испорченность «артисты не первого сорта» Шмага (народный артист Украины Николай Завгородний) и Незнамов (Сергей Федоренко), ни явные или тайные колкости других служителей Мельпомены и той же городской знати ее словно нисколько не трогают.

Между тем, на фоне пока еще праздника уже звучат тревожно-печальные мотивы в исполнении хора театра (хор в этот раз расположился в ложе), их надо услышать — это подсказка. Кручинина же на самом деле — сама боль, потому что перенесла настоящее горе и предательство. Правда, было это давно, и стало тем, что в нас скрыто, но не забыто, что несут до конца. Но для героини в исполнении Натальи Завгородней выбор давно сделан: не ожесточиться, жить дальше, творить.

Между тем, мы и не замечаем, как тонко в спектакле мелодраматический сюжет перерастает в истинный накал страстей, в трагедию. Встреча Кручининой с Галчихой (народная артистка Украины Виктория Фролова) становится для героини судьбоносной. Ее личная страшная история получает продолжение. Она узнает о великом злодействе, и остается ей теперь только молиться. Проникновенной молитвой на коленях и заканчивается первый акт спектакля.

И нужно было видеть лица зрителей, медленно покидающих зал после первого акта. Кто-то откровенно плакал, я даже услышала тихое: «Ничего себе…». Люди выходили притихшие, словно боялись потревожить друг друга. Самое время задуматься: на самом ли деле готовы ли мы к духовному воскрешению, получая удар за ударом? Как мы становимся без вины виноватыми?

Но декорации меняются! Вообще, частая смена декораций (художник–постановщик — главный художник театра, заслуженный художник Украины Станислав Зайцев) и костюмов героев спектакля (художник по костюмам — Елена Лесникова) делают мюзикл богатейшим.

«Все так неожиданно…»

Впрочем, богатейший он во всех смыслах. Триумф героини и ее собратьев по искусству после очередной успешной постановки переливается в… настоящий заговор. Изящно упакованная зависть (ах, только ли актерская?!) уже удачно творит свой тонкий черный замысел.

Местная прима Коринкина (заслуженная артистка Украины Аурика Ахметова) не желает мириться со славой примы приезжей. И в ее тонких пальцах уже мелькает оружие. Оружие, правда, бутафорское, а вот замысел вполне реален. Месть ожидается страшная.

Ах, этот диалог Коринкиной с Незнамовым, когда юноша, восхищаясь, признается, что в «Кручининой много чувства и огня»! Коринкина бьет наотмашь: «У многих есть чувства. А где игра?». Игра начинается, и перед зрителем она разыгрывается со всей злой мощью…

Но ведь мы же на спектакле о Театре, где артисты живут своей жизнью, равно как и на спектакле о Жизни, где видим самих себя, играющих в свои игры. А потому в самом конце нас ожидает его высочество случай, о котором мы так часто забываем.

«Это все так неожиданно!», — услышала я восторженное мнение о премьере мюзикла «Без вины виноватые» из уст одного из зрителей, когда покидала зал.

Услышала — поняла: в точку!