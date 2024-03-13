Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов 13 марта проведут день без света: адреса

Тысячи одесситов 13 марта проведут день без света: адреса

В среду, 13 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Гранатная, 1-25,
  • Малиновского, 79-152,
  • М.Бабаджаняна, 30-54,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-31,
  • Спартаковская, 6-63,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • пер. Малиновский, 7,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Текстильщиков, 1-14, 17-37,
  • Ференца Листа (Елина), 1-65,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-95,
  • пер. Короткий, 2-4,
  • 7-я Степная, 20-22,
  • Кордонная, 1-38,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • Вронского, 1-63,
  • пер. Парашютный, 1,1б,
  • пер. Спартаковский, 25,
  • Апрельская, 1-19,
  • С. Рихтера, 8-42,
  • Сельская, 7-34,
  • Тенистая, 9/12,
  • Туристская, 1-19,
  • 1-я Степная, 1-40,
  • Т.Тесс, 60а,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
  • переулок Туристский, 2-12.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Малиновского, 31-47.

Работы до 18.00

  • Авд.- Черноморского, 24-159,
  • Жаботинского, 1-69,
  • Ю.Геллера, 27-90,
  • Николая Кулиша (Ванцетти), 1-52,
  • Жасминова, 1-16,
  • Левкоева, 1-32,
  • Петрашевского, 15-70,
  • Ромашкова, 5-46,
  • пер. Прорезной, 27,
  • Д.Донского, 24-75,
  • Прорезная, 1-23,
  • Розовая, 1-40,
  • Рясная (Обильная), 23-75, 50,
  • Сакко, 1-26,
  • пер. 1-й Тупиковый, 2,
  • переулок. Михаила Слабченко (2-й Васнецова), 3-12,
  • переулок Гиацинтовый (Ванцетти), 13,
  • Неделина, 1-97,
  • переулок 3-й Проектируемый, 3-5,
  • переулок Костеловской, 2-8,
  • Бригадная, 23-55,
  • Гвардейская, 7-21,
  • Чубаевская, 8-12,
  • Штурвальная, 15-21.

Работы до 19.00

  • Люстдорфская дор., 142-148,
  • Костанди, 126-167,
  • 3-я линия М.Демченко, 39,
  • 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 26-34,
  • 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор, 30-41,
  • 4-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 2-50,
  • 5-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 41-48,
  • 6-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 12-47,
  • 7-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 9-18.

Северный РЭС

Работы до 17.00

  • Мациевской, 1,1а,
  • Пассионарии, 26.

Работы до 19.00

  • Добровольского, 63-71.
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