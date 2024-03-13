Тысячи одесситов 13 марта проведут день без света: адреса

В среду, 13 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Гранатная, 1-25,
- Малиновского, 79-152,
- М.Бабаджаняна, 30-54,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-31,
- Спартаковская, 6-63,
- пер. Гранатный, 2-8,
- пер. Малиновский, 7,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Текстильщиков, 1-14, 17-37,
- Ференца Листа (Елина), 1-65,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-95,
- пер. Короткий, 2-4,
- 7-я Степная, 20-22,
- Кордонная, 1-38,
- пер. Мостовой, 1-4,
- Вронского, 1-63,
- пер. Парашютный, 1,1б,
- пер. Спартаковский, 25,
- Апрельская, 1-19,
- С. Рихтера, 8-42,
- Сельская, 7-34,
- Тенистая, 9/12,
- Туристская, 1-19,
- 1-я Степная, 1-40,
- Т.Тесс, 60а,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
- переулок Туристский, 2-12.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Малиновского, 31-47.
Работы до 18.00
- Авд.- Черноморского, 24-159,
- Жаботинского, 1-69,
- Ю.Геллера, 27-90,
- Николая Кулиша (Ванцетти), 1-52,
- Жасминова, 1-16,
- Левкоева, 1-32,
- Петрашевского, 15-70,
- Ромашкова, 5-46,
- пер. Прорезной, 27,
- Д.Донского, 24-75,
- Прорезная, 1-23,
- Розовая, 1-40,
- Рясная (Обильная), 23-75, 50,
- Сакко, 1-26,
- пер. 1-й Тупиковый, 2,
- переулок. Михаила Слабченко (2-й Васнецова), 3-12,
- переулок Гиацинтовый (Ванцетти), 13,
- Неделина, 1-97,
- переулок 3-й Проектируемый, 3-5,
- переулок Костеловской, 2-8,
- Бригадная, 23-55,
- Гвардейская, 7-21,
- Чубаевская, 8-12,
- Штурвальная, 15-21.
Работы до 19.00
- Люстдорфская дор., 142-148,
- Костанди, 126-167,
- 3-я линия М.Демченко, 39,
- 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 26-34,
- 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор, 30-41,
- 4-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 2-50,
- 5-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 41-48,
- 6-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 12-47,
- 7-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 9-18.
Северный РЭС
Работы до 17.00
- Мациевской, 1,1а,
- Пассионарии, 26.
Работы до 19.00
- Добровольского, 63-71.