Тисячі одеситів 13 березня проведуть день без світла: адреси

У середу, 13 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Гранатна, 1-25,
- Малиновського, 79-152,
- М.Бабаджаняна, 30-54,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-31,
- Спартаківська, 6-63,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Малиновський, 7,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Текстильників, 1-14, 17-37,
- Ференца Ліста (Єліна), 1-65,
- Ближні Млини (Кондренка), 1-95,
- пров. Короткий, 2-4,
- 7-а Степова, 20-22,
- Кордонна, 1-38,
- пров. Мостовий, 1-4,
- Вронського, 1-63,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. Спартаківський, 25,
- Квітнева, 1-19,
- С.Ріхтера, 8-42,
- Сільська, 7-34,
- Тіниста, 9/12,
- Туристська, 1-19,
- 1-а Степова, 1-40,
- Т.Тесс, 60а,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
- пров. Туристський, 2-12.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Малиновського, 31-47.
Роботи до 18.00
- Авд.-Чорноморського, 24-159,
- Жаботинського, 1-69,
- Ю.Геллера, 27-90,
- Миколи Куліша (Ванцетті), 1-52,
- Жасминова, 1-16,
- Левкоєва, 1-32,
- Петрашевського, 15-70,
- Ромашкова, 5-46,
- пров. Прорізний, 27,
- Д.Донського, 24-75,
- Прорізна, 1-23,
- Рожева, 1-40,
- Рясна (Обільна), 23-75, 50,
- Сакко, 1-26,
- пров. 1-й Тупиковий, 2,
- пров. Михайла Слабченка (2-й Васнєцова), 3-12,
- пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13,
- Недєліна, 1-97,
- пров. 3-й Проектований, 3-5,
- пров. Костеловської, 2-8,
- Бригадна, 23-55,
- Гвардійська, 7-21,
- Чубаївська, 8-12,
- Штурвальна, 15-21.
Роботи до 19.00
- Люстдорфська дор., 142-148,
- Костанді, 126-167,
- 3-я лінія М.Демченко, 39,
- 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 26-34,
- 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30-41,
- 4-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 2-50,
- 5-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 41-48,
- 6-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 12-47,
- 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 9-18.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00
- Мацієвської, 1,1а,
Пассіонарії, 26.
Роботи до 19.00
- Добровольського, 63-71.