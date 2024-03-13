Новини Одеси та Одеської області

Тисячі одеситів 13 березня проведуть день без світла: адреси

Тисячі одеситів 13 березня проведуть день без світла: адреси

У середу, 13 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Гранатна, 1-25,
  • Малиновського, 79-152,
  • М.Бабаджаняна, 30-54,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-31,
  • Спартаківська, 6-63,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Текстильників, 1-14, 17-37,
  • Ференца Ліста (Єліна), 1-65,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-95,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • 7-а Степова, 20-22,
  • Кордонна, 1-38,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • Вронського, 1-63,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. Спартаківський, 25,
  • Квітнева, 1-19,
  • С.Ріхтера, 8-42,
  • Сільська, 7-34,
  • Тіниста, 9/12,
  • Туристська, 1-19,
  • 1-а Степова, 1-40,
  • Т.Тесс, 60а,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
  • пров. Туристський, 2-12.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Малиновського, 31-47.

Роботи до 18.00

  • Авд.-Чорноморського, 24-159,
  • Жаботинського, 1-69,
  • Ю.Геллера, 27-90,
  • Миколи Куліша (Ванцетті), 1-52,
  • Жасминова, 1-16,
  • Левкоєва, 1-32,
  • Петрашевського, 15-70,
  • Ромашкова, 5-46,
  • пров. Прорізний, 27,
  • Д.Донського, 24-75,
  • Прорізна, 1-23,
  • Рожева, 1-40,
  • Рясна (Обільна), 23-75, 50,
  • Сакко, 1-26,
  • пров. 1-й Тупиковий, 2,
  • пров. Михайла Слабченка (2-й Васнєцова), 3-12,
  • пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13,
  • Недєліна, 1-97,
  • пров. 3-й Проектований, 3-5,
  • пров. Костеловської, 2-8,
  • Бригадна, 23-55,
  • Гвардійська, 7-21,
  • Чубаївська, 8-12,
  • Штурвальна, 15-21.

Роботи до 19.00

  • Люстдорфська дор., 142-148,
  • Костанді, 126-167,
  • 3-я лінія М.Демченко, 39,
  • 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 26-34,
  • 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30-41,
  • 4-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 2-50,
  • 5-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 41-48,
  • 6-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 12-47,
  • 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 9-18.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Мацієвської, 1,1а,
    Пассіонарії, 26.

Роботи до 19.00

  • Добровольського, 63-71.
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