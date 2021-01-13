Новости Одессы и Одесской области

Мэрия припугнула одесситов предстоящим гололедом

Мэрия припугнула одесситов предстоящим гололедом

В мэрии Одессы просят горожан ограничить передвижение по городу в связи с ожидаемым гололедом.

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Как сообщается на сайте горсовета со ссылкой на данные синоптиков, сегодня вечером, 13 января, температура воздуха в Одессе опустится до 1-2 градусов мороза, что может привести к ухудшению ситуации как на проезжих, так и на пешеходных дорогах.

«В связи с этим одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице», – сказано в сообщении.

При этом в мэрии отчитались, что в настоящее время основные дороги в Одессе расчищены от снега и проезд по ним не затруднен. А коммунальщики «обеспечили посыпку тротуаров специальными реактивами и продолжают расчистку с последующим удалением снежного покрова».

Ближе к вечеру, как заверили в горсовете, будет проведена дополнительная посыпка тротуаров.

Ранее мэрия Одессы напомнила адреса травмпунктов города.

Напомним, в ночь на среду, 13 января, Одессу впервые в 2021 году накрыло снегом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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