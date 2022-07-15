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Мэр Аккермана и глава райсовета отказались покинуть должности: их ждут проверки

Мэр Аккермана и глава райсовета отказались покинуть должности: их ждут проверки

Руководитель Одесской ОВА Максим Марченко предложил мэру Белгород-Днестровского Виталию Граждану и главе местного райсовет Григорию Мельниченко написать заявления об увольнении. Оба отказались.

Об этом сообщил Максим Марченко во время своего вечернего видеообращения.

Чиновникам предложили уйти добровольно со своих должностей, после их публичной драки во время заседания Белгород-Днестровского районного совета. Причиной драки стал земельный вопрос: Мельниченко хотел, чтобы городская земля, относящаяся к городской больнице, была передана другому собственнику.

Как и обещал, сегодня посетил Белгород-Днестровский. Два чиновника, которые недавно повели себя недопустимо, решили не писать заявления об увольнении, чтобы, по их словам, не подвести своих избирателей. Поэтому, чтобы проверить правомерность их служебной деятельности, к ним будет направлено ГБР, а финансово-хозяйственную деятельность проверит соответствующая служба.

Отмечу, что договориться со мной ни у одного, ни у второго чиновника не получится.

— резюмировал глава ОВА

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что мэр Белгород-Днестровского устроил кулачный бой с главой райсовета.

После этого Максим Марченко рассказал, что создал рабочую группу, которая оценит деятельность Белгород-Днестровских районного и городского советов. Также он лично планировал посетить город.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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