Мэр Аккермана и глава райсовета отказались покинуть должности: их ждут проверки

Об этом сообщил Максим Марченко во время своего вечернего видеообращения.

Чиновникам предложили уйти добровольно со своих должностей, после их публичной драки во время заседания Белгород-Днестровского районного совета. Причиной драки стал земельный вопрос: Мельниченко хотел, чтобы городская земля, относящаяся к городской больнице, была передана другому собственнику.

Как и обещал, сегодня посетил Белгород-Днестровский. Два чиновника, которые недавно повели себя недопустимо, решили не писать заявления об увольнении, чтобы, по их словам, не подвести своих избирателей. Поэтому, чтобы проверить правомерность их служебной деятельности, к ним будет направлено ГБР, а финансово-хозяйственную деятельность проверит соответствующая служба.

Отмечу, что договориться со мной ни у одного, ни у второго чиновника не получится.