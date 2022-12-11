Новости Одессы и Одесской области

Мэр Одессы рассказал о ситуации в городе: что со светом, водой, отоплением

Мэр Одессы рассказал о ситуации в городе: что со светом, водой, отоплением

Большая часть Одессы теплом и водой обеспечены. Но в некоторых домах и микрорайонах их пока нет. Свет тоже постепенно возвращается в дома одесситов.

Об этом рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

О словам мэра, основная задача сейчас – удержать критическую инфраструктуру – вода, тепло, работа насосных и котельных.

«Что касается водоснабжения: сейчас мы снова запускаем насосные станции. Нужно время. Там, где воды нет со вчера, подвозим ее машинами. Как, например, по ул. Грушевского, 52», — отметил Геннадий Труханов.

После скачков напряжения были перезапущены котельные. Пока в городе не работают 43 котельные – из 140 имеющихся. Но со временем ситуация постоянно меняется в лучшую сторону.

Энергетики работают над тем, чтобы в дома одесситов как можно скорее вернулся свет.

Также Геннадий Труханов отметил, что в городе работают пункты несокрушимости – более 250 локаций. Только вчера их посетили более 15 тысяч человек. Работают все коммунальные службы. Поэтому ситуация полностью контролируемая, хотя и непростая.

 

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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