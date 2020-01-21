Мэр Одессы распорядился закрыть Воронцовский переулок для автомобилистов

Еще до реконструкции одесские власти говорили о том, что в Воронцовский переулок нельзя будет заехать автотранспорту.

А на днях мэр Одессы Геннадий Труханов официально распорядился закрыть переулок для проезда. Согласно информации на сайте мэрии, ограничение должно вступить в силу этой весной.

При въезде установят шлагбаумы. При этом тот, который сейчас стоит возле дома №1, перенесут ближе к дому №12. Так машины не смогут заехать со стороны Екатерининской площади.

Исключение, по предварительным данным, сделают только для жителей Воронцовского переулка, которым разрешат парковать авто у своего дома.

Фото Марии Котовой

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