Мэр Одессы наградил артиста комик-труппы “Маски”

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил ему почетный знак городского головы.

Также мэр сообщил о том, что собирается подать кандидатуру Георгия Делиева на присвоение звания “Почетный гражданин Одессы”.

В свою очередь артист поблагодарил горсовет за поддержку. Георгий Делиев рассказал, что раньше тоже пробовал себя в качестве депутата, но со временем понял, что будет лучше, если он будет заниматься творчеством.

Также основатель “Масок” отметил, что остается верным любимому городу, несмотря на многочисленные предложения уехать.

– Я на своем месте и буду продолжать служить Одессе и одесситам, – подчеркнул он.

Фото: zachem.com.ua

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