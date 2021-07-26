В Одессе повесился полицейский – его обвиняли в хищении 300 тыс. долларов

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

В сообщении сказано, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что заместитель начальника патрульной полиции Измаила Иван Митькин одолжил у разных людей денег на общую сумму 300 тысяч долларов США. Необходимость в деньгах он пояснял тем, что хочет приобрести во время сбора урожая сельскохозяйственную продукцию, а потом перепродать ее с хорошей прибылью. Заемщикам он обещал вернуть деньги с хорошими процентами.

Но у некоторых кредиторов возникли подозрения, что Иван Митькин их обманывает. Они стали требовать возврата денег. 23 июля Митькин завил знакомым, что едет на выходные к семье в Одессу. После этого полицейский исчез в неизвестном направлении.

У погибшего остались жена и двое детей.

В полиции случившееся предварительно квалифицировали как самоубийство.

Ранее “Одесская Жизнь” писала о самоубийстве прапорщика в Военной академии Одессы

Фото Bessarabia Inform