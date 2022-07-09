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Итоги дня: в Аккермане проверят местную власть, орки опять собираются брать Киев за 3 дня

Итоги дня: в Аккермане проверят местную власть, орки опять собираются брать Киев за 3 дня

Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал о том, что собирается проверить работу властей в Белгород-Днестровском. А спикер ОВА Сергей Братчук сообщил об угрозах мнимых и реальных.

Максим Марченко рассказал о развитии ситуации в Белгород-Днестровском районе. Он создал рабочую группу, которая на следующей неделе займется оценкой деятельность Белгород-Днестровских районного и городского советов. В ближайшее время он также лично планирует посетить этот город.

Но уже сейчас Марченко уверил, что 4 гектара земли в этом городе на улице Белинского, как и любая другая земля, которая принадлежат лечебным и медицинским учреждениям, никуда не будут передаваться или продаваться.

Напомним, что недавно на сесии Белгород-Днестровского районного совета подрались глава совета Григорий Мельниченко и мэр райцентра Виталий Граждан. Конфликт возник из-за 4 га земли, принадлежащей Белгород-Днестровской больнице. Районные власти хотели поменять у этих земель собственника.


Спикер ОВА Сергей Братчук рассказал о новом феерическом фейке от рашистов. Тамошние пропагандисты пугают, что когда москву признают страной-террористом (кем она на самом деле и является), то они за 72 часа возьмут Киев, уничтожат мосты, центры управления и другую украинскую инфраструктуру.

А вот про Одессу, по словам Братчука, сегодня фейкометы молчат. И он говорит почему:

Я вам скажу почему – потому что на море они уже получили люлей, получат еще раз. Прошу не обращать на это (на фейки – ред.) внимания.

А вот ракетная угроза остается реальной, хотя сегодня день прошел без обстрелов и даже воздушных тревог.

И про наши силы обороны. Они совершенствуются, тренируются каждый день, проводят мероприятия по боевой подготовке. Поэтому радуемся, кога в небе наши самолеты, и радуемся, когда наши стреляют для того, чтобы в бою лучше уничтожать врагов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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