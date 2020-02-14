Міжнародний аеропорт Одеса невдовзі обслуговуватиме усі рейси з будівлі нового терміналу

Аеропорт “Одеса” завершує переведення рейсів до нового терміналу.

Починаючи з рейсу #FR2668 Одеса-Краків, котрий відправляється 16 лютого о 12:50 за місцевим часом, усі рейси будуть обслуговуватись тільки у будівлі нового терміналу (ODS).

На першому поверсі нового терміналу розташована реєстраційна зона, на третьому — контроль авіаційної безпеки та зала вильоту.