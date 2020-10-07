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Митинг в Одессе: жители разваливающегося дома на Среднефонтанской требуют отселения

Митинг в Одессе: жители разваливающегося дома на Среднефонтанской требуют отселения

Как сообщала «Одесская жизнь», дом ветхо-аварийный уже на протяжении многих лет, в этом году он вошел в печальный список домов, где произошли обрушения.

С тех пор, как мы сообщали, жители стали вывешивать баннеры с просьбой обратить внимание на состояние их дома. Баннеры постоянно снимали коммунальщики, после чего жильцы вывешивали новые. Рассказывали мы и о печальном состоянии несчастного дома.

Его жители 6 октября пришли под стены мэрии с детьми с требованием отселить их из разрушающегося жилья.

Как сообщает 048.ua, жители дома вышли на митинг по причине того, что «никто ничего не предпринимает! На наши заявления отвечают, что расселять нас не будут. Комиссия, которая должна была работать в нашем доме, не приходила. Ремонтные работы не ведутся. Завалы не разбирают». «Бездействие переходило от власти к власти! Каждые 5 лет!.. Мы рискуем своими жизнями из-за беспредела властей!» — так описывает ситуацию одна из жительниц дома по Среднефонтанской, 29.

Позже жильцов аварийного дома провели к исполняющему обязанности городского головы Дмитрию Жеману, который пообещал договориться с некими застройщиками, чтобы те бесплатно обеспечили их квартирами. Однако, предоставить жилье пострадавшим получится только в том случае, если застройщика заинтересует эта проблема. Поэтому о том, что ситуация начинает проясняться, говорить еще рано.

Фото: Евгений Хижняк, 048.ua, Мария Котова

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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