Минздрав пугает украинцев «самыми страшными масками под Хэллоуин» (фото)

Минздрав совместно с креативным агентством ANGRY подготовили серию плакатов под названием «самая страшная маска под Хэллоуин».
«Жуткие» фото улыбающихся людей без масок опубликовал в Facebook Центр гражданского здоровья Украины.
Цель данного проекта – призвать украинцев помнить о том, что в стране растет число зараженных COVID-19 и не пренебрегать правилами безопасности.
Плакаты разместили у популярных киевских клубов, баров и пабов.
Фото: Facebook Центра гражданского здоровья Украины
Цими днями тисячі людей підуть до клубів та барів відзначати Хелловін…
Водночас, 29 жовтня в Україні зафіксували…
Опубликовано Центр громадського здоров’я України Пятница, 30 октября 2020 г.