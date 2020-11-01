Новости Одессы и Одесской области

Минздрав пугает украинцев «самыми страшными масками под Хэллоуин» (фото)

Минздрав пугает украинцев «самыми страшными масками под Хэллоуин» (фото)

Минздрав совместно с креативным агентством ANGRY подготовили серию плакатов под названием «самая страшная маска под Хэллоуин».

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«Жуткие» фото улыбающихся людей без масок опубликовал в Facebook Центр гражданского здоровья Украины.

Цель данного проекта – призвать украинцев помнить о том, что в стране растет число зараженных COVID-19 и не пренебрегать правилами безопасности.

Плакаты разместили у популярных киевских клубов, баров и пабов.

Фото: Facebook Центра гражданского здоровья Украины

Цими днями тисячі людей підуть до клубів та барів відзначати Хелловін…

Водночас, 29 жовтня в Україні зафіксували…

Опубликовано Центр громадського здоров’я України Пятница, 30 октября 2020 г.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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