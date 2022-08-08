Минус «Калибр»: попытка врага атаковать Одессу с воздуха потерпела неудачу

Сегодня утром, в понедельник, 8 августа 2022 года, в небе над Одесской областью сбили вражескую крылатую ракету.

По информации воздушного командования «Юг», крылатая ракета морского базирования типа «Калибр» была выпущена в сторону Одесского региона с подводной лодки в Черном море. Около 10:00 часов силами и средствами противовоздушной обороны она была ликвидирована.

Напоминаем, угроза ракетных атак на сегодняшний день остается очень высокой: по информации Одесской ОВА, враг не оставляет попыток атаковать наш регион с воздуха как с территории оккупированного Крыма, так и удерживая в Черном море несколько кораблей-ракетоносителей.

Фото с Телеграм-канала Odessa.Vgorode.ua