Война в Украине, день 166-й: безуспешные попытки штурма и ракетная угроза в силе

Сегодня, в понедельник, 8 августа 2022 года, начались сто шестьдесят шестые сутки с начала военного вторжения в Украину рашистских захватчиков. О ситуации на фронте информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях противника существенных изменений не наблюдается. Отмечается лишь наращивание системы противовоздушной обороны.

На Северском направлении рашисты удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

На Харьковском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, а также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золочев, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Кутузовка, Старый Салтов, Чугуев и Асеевка.

Кроме того, было нанесено несколько авиаударов недалеко от Гусаровки и Верхнего Салтова. Противник активно вел воздушную разведку при помощи беспилотников оперативно-тактического уровня.

На Славянском направлении враг обстреливал районы Большой Камышевахи, Вернополья, Сулиговки, Родного, Дубровного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Долины. Нанес авиаудары возле Залимана.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григорьевки и Спорного. Оккупанты нанесли авиационных ударов возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

В целях улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского, но уже по традиции понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении рашисты обстреливали объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Также враг задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева.

Противник продолжает ведение разведки, не щадя личного состава. В частности, разведывательные группы были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

Помимо этого, враг пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, но безуспешно и отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки.

Враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, но вскоре отошел, не добившись успеха.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Шевченко, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Степное и Полтавка. Задействовал авиацию для ударов вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки. Вел наступательные действия в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские воины встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад.

На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Активно ведется разведка беспилотниками.

Враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанес авиаудары в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры на всей территории Украины.

Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке.