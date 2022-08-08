Ночь под «музыку» тревог и успехи на Южном фронте: как дела в Одесской области на утро 8 августа

Ночь на понедельник, 8 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под «музыку» сигналов воздушной тревоги. Враг не оставляет попыток атаковать наш регион с воздуха как с территории оккупированного Крыма, так и удерживая в Черном море несколько кораблей-ракетоносителей, несущих на борту ракеты оператино-тактического уровня морского базировния типа «Калибр».

Об этом заявил в утреннем обращении к жителям области спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Спикер ОВА напоминает: во время войны не бывает учебных тревог, и поэтому игнорировать сигнал тревоги не следует.

Также Братчук напоминает: наши силы обороны продолжают выполнять боевые задания, а мероприятия по боевой подготовке проходят как днем, так и ночью.

Кроме того, можно порадоваться за Южное направление, где Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских опорных пункта и склад с боеприпасами.

Помимо этого, представитель ОВА напомнил, что сегодня к «зерновому коридору», возможно, подключится порт Южный.

«Не забывайте: никто не собирается открывать акваторию наших портов. Есть обозначенный четкий маршрут, маршрут безопасный, по которому идет на экспорт украинское зерно. Все под контролем»,

– заверил Братчук.

Ранее спикер Одесской ОВА опроверг очередной фейк – о якобы грядущем наступлении на Одессу и область и эвакуации населения.