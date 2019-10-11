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Новости Одессы и Одесской области

Міносвіти захищатиме дітей в Інтернеті: для батьків та дітей створили опитування

Міносвіти захищатиме дітей в Інтернеті: для батьків та дітей створили опитування

У Міністерстві освіти та науки України починається підготовка нацстатегії із захисту дітей в Інтернеті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Батьки та діти можуть долучитися до розробки Національної стратегії із захисту дітей в Інтернеті. Механізм простий — потрібно відповісти на запитання експертів в онлайнанкеті.

– Більшість дітей в України користується Інтернетом, проте, нарівні із корисними можливостями, в ньому є і певні небезпеки: ризики кібербулінгу, онлайнгрумінгу тощо. Саме тому в Україні розпочався підготовчий етап до розробки Національної стратегії із захисту дітей в Інтернеті. Робота над стратегією виконується за підтримки Міжнародного союзу електрозв’язку, Уповноваженого Президента України з прав дитини та Міністерства освіти України, — відзначила експертка із захисту дітей від насильства офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Анастасія Дьякова.

Розробка нацстратегії відбуватиметься у декілька етапів:

1. Проведення дослідження щодо поточного стану проблеми в Україні, зокрема, за допомогою онлайнопитувань серед батьків та дітей, а також партнерів із державного, громадського та приватного секторів.

2. Візит міжнародних експертів до України, який заплановано на 11-15 листопада поточного року з метою налагодження подальшої співпраці.

3. Розробка та презентація рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, обговорення напрацювань та створення плану дій з розробки стратегії (18-19 грудня поточного року).

Рекомендації міжнародних експертів, розроблені за участю профільних представників українського державного, громадського та приватного секторів, і ляжуть в основу майбутньої стратегії з захисту дітей в Інтернеті, яка буде розроблена вже наступного року.

Долучитись до дослідження, заповнивши онлайнопитування, можна:

Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про те, як ефективно провести час з дітьми.

Фото: UA Modna

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