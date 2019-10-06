Воспитание в радость: как эффективно проводить время с детьми?

У современных родителей достаточно много ответственности. Им надо обеспечивать себя и детей, а для этого приходится львиную часть своего времени отдавать работе. Кроме того, нужно решать и бытовые вопросы. Остается все меньше возможности, чтобы побыть с детьми. В таких условиях родители все чаще задумываются об эффективности времяпровождения со своим чадом. Как правильно строить досуг с ребенком, советовала, практический психолог, Елена Винченко.

Почему им нужно наше внимание?

«Конечно, детям необходимо общаться с родителями, — говорит, Елена Винченко. — Только во взаимодействии с ними у ребенка рождается чувство безопасности, доверия к другим людям и к самому себе». Совсем маленькие дети нуждаются в том, чтобы их носили на руках и обнимали, а тем, кто постарше, нужно, чтобы на них смотрели, слушали их и любили: это помогает им осознать свое «Я». Время, которое мы им посвящаем, укрепляет веру детей в себя и дает возможность взрослеть.

«Ободренные нашим присутствием, они экспериментируют, делают открытия, исследуют окружающий мир. И учатся обходиться без нас», — говорит психолог. Внимание, которое мы им уделяем, — залог их автономии в будущем. Безусловно, это не означает, что мы должны быть в полном их распоряжении или уступать всем желаниям. Наша роль скорее в том, чтобы устанавливать границы, помогать им справляться с разочарованиями, учить их терпению и настойчивости. А такое сопровождение требует эффективности.

Что означает быть рядом?

Важно не количество времени, а эмоциональная близость. «Это не значит просто физически находиться рядом и «присматривать» за ребенком, — объясняет Елена Винченко. — Это значит построить с ним качественные отношения». Дети очень ценят, когда родители делают с ними вместе что-то интересное: играют, читают, смотрят мультики. Когда взрослые с ними на одной эмоциональной волне: радуются, удивляются, огорчаются, и причастны к их детским потребностям, занятиям, увлечениям». Парадокс в том, что такое качественное общение помогает ребенку переносить разлуку с родителями, когда они в отъезде, на работе или даже живут отдельно.

Но нередко родители физически присутствуют, а психологически их нет рядом с ребенком. «Каждому случается быть уставшим, раздраженным, озабоченным, — продолжает специалист. – В такие моменты нам сложно уделять детям внимание, слушать их, когда они в этом нуждаются. Само по себе это не страшно. Но не стоит загонять внутрь свои эмоции и быть с детьми «наполовину». В такие моменты следует объяснить им, чего они могут от нас ожидать. «У меня не получается сейчас тебя по-настоящему выслушать (я занят, мне нездоровится, мне грустно), но я это сделаю, как только смогу». Так мы покажем свой интерес и свою заботу о ребенке, что даст ему силы потерпеть.

Значимые особенности

Чтобы эффективно проводить время с детьми психолог советует придерживаться нескольких правил:

1. Выключайте телефон. Возможно, вы не можете полностью изолировать себя от внешнего мира, но вы же можете поставить телефон на беззвучный режим, хотя бы на то время, пока вы с детьми.

2. Отводите каждому ребенку определенное время. Если у вас более одного ребенка, то важно, чтобы вы не начали смешивать их в одну массу и называть просто «дети». Уделите время для того, чтобы побыть с каждым из них в отдельности и используйте это время так, чтобы узнать как можно больше деталей их жизни.

3. Установите «семейное время». Очень важно создать ощущение единства всей семьи. Именно поэтому совместное времяпрепровождение, вроде семейных пикников или каникул, имеет очень важное значение. Воспоминания, которые остаются после подобных выходных или каникул, помогают ощущать себя частью семьи и сближает всех ее членов.

4. Превратите свою деятельность (по дому или по работе) в занимательную игру. Усадите ребенка рядом, и пусть он играет роль вашего помощника или компаньона.

5. Не тратьте время на долгие нравоучения. Вместо этого можно почитайте книжку на ночь. Дело не в том, сколько времени вы проводите с детьми, а как именно вы его проводите.

6. Приходя с работы, сразу обращайте внимание на ребенка. Расспросите и выслушайте, как прошел его день и только потом займитесь своими делами.

Способы провести время с ребенком

Родительская фантазия вообще быстро истощается: ну хорошо, есть свободный выходной, и чем его занять? Разнообразьте свой досуг следующими занятиями: 1. Напишите с ребенком письмо кому-то из знакомых или родственников. Пусть он рисует в нем или описывает особый момент жизни. Только не забудьте прислать ответ.

2. Налепите вместе фигурки из теста и поместите их в духовку. Потом разрисуйте их. Отведи дома специальное место, которое будет служить выставочным залом работ юного дарования.

3. Разбудите утречком своего ребенка, возьмите пару вкусностей и отправьтесь встречать восход солнца в красивом месте.

4. Сочиняйте увлекательные истории. Пусть одну фразу пишет ребенок, а другую взрослый, и так пока не получится интересный рассказ.

5. Посадите вместе с ребенком дерево или цветы. А также пусть будет растение, которое принадлежит только ему, и пусть он за ним ухаживает.

6. Создай капсулу времени. Пусть малыш спрячет в бутылке вырезку из газеты, фото, пожелания . А открыть его можно будет, например, через 10 лет.

7. Придумай интересный квест. Затем отправься вместе с ребенком на поиски приключений.

8. Устрой совместный ремонт какой-нибудь поломки. Особенно это актуально для тех, у кого растет сын.

9. Соберитесь в соседний городок. Познавательные экскурсии всегда кстати.

10. Включи караоке и пойте. Это и весело, и расслабляет.

11. Изучайте звездное небо. Есть множество мобильных приложений, которые помогут в этом деле.

12. Устраивайте научные эксперименты. На просторах Интернета полно интересных видео о том, как это сделать.

13. Затейте настоящее шоу с переодеваниями и фотовспышками. Если есть камера, то займитесь съемками собственного фильма или ток-шоу, возьмите интервью у своего сына или дочери. Потом можно смонтировать фильм и устроить семейный просмотр.

14. Составьте генеалогическое дерево семьи. Вырезайте вместе фото и клейте их. Также расскажите ребенку происхождение вашей фамилии.

15. Вспомните прошлое. Найдите свои старые фотоальбомы и посмотрите вместе со своим ребенком.

16. Создайте сад у себя на подоконнике. Купите семена, землю и горшки в магазине, вместе с детьми посадите их и полейте. Радости вашего ребенка не будет предела, когда появятся первые всходы.

17. Соорудите палаточный городок. Соберите все простыни и стулья, соорудите палатки, сделайте полянку из одеяла и устройте на ней пикник.

18. Займитесь благотворительностью. Возьмите вещи которые ваш малыш уже не будет носить, отберите вместе с ним игрушки в которые он уже не играет и отвезите вместе с ним в церковь или детский дом.

19. Делайте совместную уборку.

20. Приготовьте вместе что-то вкусненькое или сделайте пельмени-пати.

21. Объявите конкурс. Определитесь с ребенком, какую картину вы будете рисовать. Пусть результат оценит другой родитель или бабушка с дедушкой. Победителю (ребенку) достанутся призы.

22. Напишите с ребенком письмо себе в будущем. А скажем через год, откройте и прочтите его.

Фото: imom.me