Міністр культури Ткаченко пообіцяв допомогти Олександру Ройтбурду у поверненні посади

Про це повідомив Міністр культури Олександр Ткаченко.

– Зважаючи на ігнорування усіх фактів, припускаю, що рішення ООР про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним та пов’язане з особистими мотивами. Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру у рамках повноважень міністерства та закону — гарантую. З вівторка, 9 червня, вже як міністр культури, зв’яжусь із облрадою. Сподіваюсь, знайдемо рішення на користь культури, а не політики, – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Уряд призначив міністра культури України.

Фото: OFAM

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