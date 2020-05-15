Министр инфраструктуры приехал в Одессу, чтобы проконтролировать строительство моста

Министр инфраструктур Владислав Криклий вместе с главой Одесской ОГА сегодня, 15 мая, посетили строительство моста через Хаджибейский лиман — стратегическом объекте, который соединяет Одессу и Киев. Об этом Максим Куцый сообщий на своей странице в Facebook.

«Вы знаете, что ранее работы затягивались, но сейчас благодаря совместной работе Министерства инфраструктуры Украины, Укравтодора и Одесской облгосадминистрации работы идут полным ходом. Уже в этом году запланировано восстановить движение по правому проезда моста. Для этого уже сделан ряд работ по капитальному ремонту участка», – написал в своем посте Максим Куцый.

Фото: Максим Куцый, Facebook.

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