Милейшие гиганты поселились в новом творческом пространстве напротив Музкомедии

Напротив нашей Музкомедии, на ул. Леонтовича (Белинского) появилось нечто совершенно необычное. Разноцветные скульптуры-гиганты расположились там в самых разных позах: кто-то разместился на тумбе, кто-то — прямо на асфальте, одна из них даже выгуливает на поводке огромную черепаху. Все это видно издалека, привлекает внимание, так и манит заглянуть.

А заглянуть есть куда: здесь теперь — целое арт-пространство, новые простенькие скамейки, освещение, плитка, много зелени и картины.

Можно познакомиться с другими скульптурами, установленными на пеньках, есть возможность отдохнуть, насладиться увиденным и, конечно же, сфотографироваться. Все это — совершенно бесплатно. Такой вот кусочек современной галереи под открытым небом.

Все это назвали «Арт-дворик» (Yard Art), но это и в самом деле целое арт-пространство, которое предназначено для того, чтобы свои работы могли показать художники, скульпторы, граффитисты и другие творческие люди, ну а мы с вами получали удовольствие и приобщались к высокому.

Любопытно, что часть нового пространства заняла и кусочек улицы, и все это стало таким вот «необычным» красочным «закутком», который как бы попадается вам по дороге и словно приглашает остановиться и насладиться увиденным. К тому же, нас с вами можно поздравить и с новым туристическим объектом.

Создали его творческие люди Одессы вместе с одной из одесских инвестиционных компаний. Организаторы подчеркивают, что проект этот — некоммерческий.

Новое пространство только-только открылось, но уже привлекло внимание множества одесситов и гостей города: на фоне скульптур фотографируются, выставленные работы тоже стали объектом большого интереса.

Малышка Ирина даже сообщила корреспонденту «Одесской жизни», что «хотела бы здесь немножко пожить, чтобы поближе познакомиться со скульптурами и, конечно же, черепахой».