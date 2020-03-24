“Ми не помремо”: як розповісти дітям про коронавірус?

Немає книжок про те, як розмовляти з дітьми про глобальну пандемію. Три експерти діляться порадами, що їм сказати про коронавірус.

Про це пише видання The Guardian.

Коли настає вік, щоб почати розмовляти з дітьми про коронавірус?

Дитячий психолог доктор Меделін Левін вважає, що як тільки у дитини з’являються питання чи вона помічає, що справи навколо змінилися. В такі моменти батькам потрібно бути готовими говорити з нею. Проблема лише в тому, наскільки по-різному відбувається такий діалог з п’ятирічною чи 15-річною дитиною. “П’ятирічки” досі живуть у світі магії. Для них ще реальні ті речі, які нереальні для старших.

– Вірус – страшна річ, і вони не можуть думати логічно. Подбайте, щоб ваші відповіді були короткі. Вони будуть більше стежити за тим, як ви почувєтесь, ніж за тим, що ви кажете. Ви можете сказати: “Бачу, ти помітив (чи помітила), що все змінилося. У тебе є питання?”. Можна використовувати це просте, відкрите питання час від часу. Дуже маленьким діткам не потрібно багато інформації. Їм потрібно, щоб на їхні питання відповідали, – пояснює психолог.

Що робити, коли дитина починає тривожитися через власну смертність чи здоров’я своїх батьків чи бабусі з дідусем?

Левін зауважує, що у дітей накопичується надзвичайна кількість неповної інформації. Вони не відрізняють простих речей. Приміром, що багато хворих людей насправді не мають коронавірусу. А більшість з тих, хто підхопив коронавірус, не помруть. У випадку старших дітей це може бути хороша нагода попрацювати з ними над тим, як вони розуміють ЗМІ, що це означає і які джерела інформації можна вважати надійними.

– Відповідь така: ні, ми всі не помремо. Ви можете сказати: “У нас такі проблеми вже були й раніше. Всі старанно працюють, щоб речі стали безпечними для людей”. Діти думають, що люди, які захворіли, помруть від коронавірусу. Але більшість людей насправді хворіють на простуду чи грип. З семирічного чи восьмирічного віку діти можуть почати відрізняти це, тому що вони можуть думати логічно, – пояснила Левін.

Педіатр з центру Mercy Family Care Physicians в Балтіморі, США, Ашанті Вудс радить бути чесними з дітьми, якщо вони бояться за здоров’я бабусі чи дідуся через поширення коронавірусу.

– Можна сказати: “Знаєш, коронавірус може зробити хворими більше старших людей, ніж молодих. А саме тому ми повинні ретельно мити руки. Саме тому, коли ми чхаємо, то використовуємо хустинку. Саме тому ми спілкуємося з бабусею і дідусем по відео-зв’язку, – сказав лікар.

Як пояснити дітям важливість соціального дистанціювання?

Левін наголошує, що пояснення, знову ж таки, буде залежати від віку дитини. Більшість дітей від 7 до 11 років справді добре мислять логічно.

– Гадаю, ви повинні дати зрозуміти… хоч зараз це і складно, але їм доведеться зараз розмовляти з друзями по FaceTime і Skype. Дітям цієї вікової групи цікаво бути корисними. Коронавірус нічого не означає для них, тому можна говорити про мікроби. Переконайтеся, щоб вони не думали, що це назавжди. Це скінчиться, кожна пандемія й епідемія закінчується, – порадила Левін.

Психолог і професор Університету Алабами Джошуа Клапов звернув увагу на те, що голова ідея в тому, щоб уникати контакту з зараженими крапельками в повітрі й на поверхнях. Тому варто пояснити дітям, що чим далі всі один від одного, тим менше вірогідності, що чиєсь чхання, кашель чи дихання зможе доставити вірус до інших.

– Це проста концепція для будь-якого віку: чим більше і далі ти залишаєшся від людей, тим менше шансів не захворіти. Якщо наочно показати, що це за відстань – 2 метри, і якщо показати картинки чи відео молодшим дітям, це може дати їм змістовне й візуальне уявлення, – сказав експерт.

Фото: 24 канал

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