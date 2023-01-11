Грипп, ОРВИ и ковид: какова ситуация в Одессе?

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне. За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 2930 одесситов, из которых 64,5% составили дети в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая коронавирусную болезнь (COVID-19), находится ниже эпидемического порога на 32,1%, то есть он невысокий.

По данным мониторинга вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (риновирус, аденовирус, метапневмовирус, парагрипп).

Кроме того, за минувшую неделю в Одессе зарегистрировано 159 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в числе заболевших 18 детей. Большинство пациентов болеют в легкой форме и проходят лечение амбулаторно на дому.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе за последнюю неделю снизилась на 30,2% по сравнению с прошлой неделей и составила 30 случаев, из которых 53,3% – у детей.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Для проведения мониторинга питьевой воды в Одессе исследовано 18 проб на санитарно-микробиологические и 17 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы отвечали нормативным требованиям.