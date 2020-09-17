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Местные выборы: как проголосовать больным коронавирусом

Местные выборы: как проголосовать больным коронавирусом

У людей с коронавирусом будет возможность проголосовать на местных выборах 25 октября. Но есть условие. 

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отметив, что участие в выборах – конституционное право каждого гражданина страны.

“Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы в канун голосования и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с болезнью”, – рассказал он.

А в день голосования к человеку домой приедут представители избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что на избирательные участки будут пускать людей с повышенной температурой.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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