Выборы в условиях пандемии: на участки будут пускать даже с температурой

По словам главы рабочей группы Сергея Постивого, в целом правила поведения на участке не будут слишком отличаться от обычных мер безопасности в общественных местах: избирателей просят приходить голосовать в масках и пользоваться антисептиками, которые должны будут установить при входе на каждый участок. Кроме того, во время пребывания в помещении просят соблюдать дистанцию (на полу участков должна быть нанесена специальная разметка). А членов комиссий должны будут также снабдить защитными экранами для лица или хотя бы медицинскими защитными очками.

Так как вирус распространяется, в том числе, через поверхности, контакты с такими поверхностями просят свести к минимуму: в частности, рекомендуют брать с собой свои собственные ручки для проставления отметок в бюллетенях.

А вот температурный скрининг на входе в участки проводить не будут. Избирателям, которые плохо себя чувствуют, рекомендуют воздержаться от волеизъявления добровольно, но принудительно отстранять их от голосования не будут, ибо это нарушит их права.

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