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Выборы в условиях пандемии: на участки будут пускать даже с температурой

Выборы в условиях пандемии: на участки будут пускать даже с температурой

Рабочая группа при Центральной избирательной комиссии разработала правила поведения на избирательных участках в условиях угрозы распространения COVID-19.

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По словам главы рабочей группы Сергея Постивого, в целом правила поведения на участке не будут слишком отличаться от обычных мер безопасности в общественных местах: избирателей просят приходить голосовать в масках и пользоваться антисептиками, которые должны будут установить при входе на каждый участок. Кроме того, во время пребывания в помещении просят соблюдать дистанцию (на полу участков должна быть нанесена специальная разметка). А членов комиссий должны будут также снабдить защитными экранами для лица или хотя бы медицинскими защитными очками.

Так как вирус распространяется, в том числе, через поверхности, контакты с такими поверхностями просят свести к минимуму: в частности, рекомендуют брать с собой свои собственные ручки для проставления отметок в бюллетенях.

А вот температурный скрининг на входе в участки проводить не будут. Избирателям, которые плохо себя чувствуют, рекомендуют воздержаться от волеизъявления добровольно, но принудительно отстранять их от голосования не будут, ибо это нарушит их права.

Ранее мы рассказывали, как изменить избирательный адрес.

Фото иллюстративное

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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