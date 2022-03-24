Месяц с начала войны в Украине: каковы потери агрессора?

Сегодня, в четверг, 24 марта 2022 года, ровно месяц с начала российского вторжения в Украину. В пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины рассказали о потерях врага за этот период.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 15,8 тыс. человек;
- танков ‒ 530 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1597 единиц;
- артиллерийских систем – 280 единиц;
- РСЗО – 82 единицы;
- средства ПВО – 47 единиц;
- самолетов – 108 единиц;
- вертолетов – 124 единицы;
- автомобильной техники – 1033 единицы;
- корабли/катера – 4 единицы;
- цистерн с ГСМ – 72;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 50;
- специальная техника – 16 единиц.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, сегодня, 24 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили в порту временно оккупированного Бердянска российский большой десантный корабль «Орск».