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Месяц с начала войны в Украине: каковы потери агрессора?

Месяц с начала войны в Украине: каковы потери агрессора?

Сегодня, в четверг, 24 марта 2022 года, ровно месяц с начала российского вторжения в Украину. В пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины рассказали о потерях врага за этот период.

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Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15,8 тыс. человек;
  • танков ‒ 530 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 единиц;
  • артиллерийских систем – 280 единиц;
  • РСЗО – 82 единицы;
  • средства ПВО – 47 единиц;
  • самолетов – 108 единиц;
  • вертолетов – 124 единицы;
  • автомобильной техники – 1033 единицы;
  • корабли/катера – 4 единицы;
  • цистерн с ГСМ – 72;
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 50;
  • специальная техника – 16 единиц.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, сегодня, 24 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили в порту временно оккупированного Бердянска российский большой десантный корабль «Орск».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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