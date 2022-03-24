Месяц с начала войны в Украине: каковы потери агрессора?

Непростое время сейчас для украинцев… И многих одолевают мысли не только о настоящем нашей страны, но и о ее будущем: что ждет нас и наших детей?

Своими размышлениями о происходящих событиях с «Одесской жизнью» поделился наш независимый консультант по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, хорошо известный читателям газеты «На пенсии». Сергей Анатольевич – уроженец Донбасса, ныне житель Киева.

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